Кариньш: ясно, что Россия переживает внутреннее потрясение
Foto: LETA

Совершенно ясно, что Россия переживает внутреннее потрясение, и события могут развиваться очень быстро. Так военный мятеж группировки "Вагнер" прокомментировал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на выступлении в Совете ЕС.

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"Мы, демократы, должны понимать, что в автократиях такое может происходить и ситуация может меняться очень быстро. [...] Мы не можем контролировать то, что происходит внутри России, но мы можем контролировать то, что мы делаем вовне. [...] Важно адаптировать новые планы НАТО и продолжать укреплять восточный фланг, как это было до сих пор", — указал Кариньш.

Он добавил, что усилия по поддержке Украины также должны быть увеличены, в том числе путем поддержки оружием, боеприпасами и финансами, а также мерами по евроинтеграции Украины.

Уже сообщалось, в начале июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. В рамках мероприятия, помимо прочего, планируется обсудить вступление Украины в альянс после окончания войны. Премьер подчеркнул, что лучшая гарантия безопасности Украины — это членство в НАТО.

"Это единственный способ обеспечить мир в будущем", — указал Кариньш.

Премьер Латвии прибыл в Брюссель, где принимает участие в совещании глав государств-членов Евросоюза и правительств. По итогам встречи планируется принять решение о дальнейшей поддержке Украины.

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