Кариньш: Запад должен поставлять Украине истребители
Foto: LETA

Западные страны должны поставлять Украине истребители, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью немецкому журналу Der Spiegel. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на DPA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Я не вижу причин, почему Запад не мог бы поставлять истребители. Если украинцам нужны истребители, они должны их получить", - сказал Кариньш.

"Поставка истребителей - лишь вопрос времени", - добавил премьер-министр.

Ряд западных стран негативно относится к поставкам истребителей в Украину. Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что Германия не будет поставлять Украине военные самолеты.

В интервью Der Spiegel Кариньш призвал к увеличению потенциала европейской оборонной промышленности.

"В данный момент [Украина] больше всего нуждается в боеприпасах. У промышленности Германии наилучшие предпосылки для того, чтобы укреплять европейскую оборону", - сказал он.

По словам Кариньша, Россия перешла на военную экономику и производит вооружения 24 часа в сутки. "Мы все еще производим, как в мирное время", - сказал премьер-министр.

"Мы хотим мира. Но единственный путь к миру - это победа Украины. И поэтому ей необходимо наше оружие", - подчеркнул он.

Кариньш также призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону. "В этом году Латвия выделит на оборону более 2,5% [внутреннего валового продукта], и наша цель - 3%", - сказал премьер, добавив, что у Латвии как у "прифронтового" государства нет другого выбора.

"На уровне НАТО мы должны сначала обеспечить, чтобы все страны достигли 2%. И мы уже должны говорить о новой цели, например, 2,5%", - сказал Кариньш.

В настоящее время расходы на оборону стран НАТО составляют 2% от ВВП, но альянс обсуждает вопрос о их повышении.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

34

Source

LETA

Tags

Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читать мнения (34) Опубликовать мнение

Comment Form

DELFI Brand Studio Iedvesmai
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Энергия ветра для домашних хозяйств. Хобби для энтузиастов
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов