Кариньш: Запад должен поставлять Украине истребители

Западные страны должны поставлять Украине истребители, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью немецкому журналу Der Spiegel. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на DPA.

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"Я не вижу причин, почему Запад не мог бы поставлять истребители. Если украинцам нужны истребители, они должны их получить", - сказал Кариньш.

"Поставка истребителей - лишь вопрос времени", - добавил премьер-министр.

Ряд западных стран негативно относится к поставкам истребителей в Украину. Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что Германия не будет поставлять Украине военные самолеты.

В интервью Der Spiegel Кариньш призвал к увеличению потенциала европейской оборонной промышленности.

"В данный момент [Украина] больше всего нуждается в боеприпасах. У промышленности Германии наилучшие предпосылки для того, чтобы укреплять европейскую оборону", - сказал он.

По словам Кариньша, Россия перешла на военную экономику и производит вооружения 24 часа в сутки. "Мы все еще производим, как в мирное время", - сказал премьер-министр.

"Мы хотим мира. Но единственный путь к миру - это победа Украины. И поэтому ей необходимо наше оружие", - подчеркнул он.

Кариньш также призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону. "В этом году Латвия выделит на оборону более 2,5% [внутреннего валового продукта], и наша цель - 3%", - сказал премьер, добавив, что у Латвии как у "прифронтового" государства нет другого выбора.

"На уровне НАТО мы должны сначала обеспечить, чтобы все страны достигли 2%. И мы уже должны говорить о новой цели, например, 2,5%", - сказал Кариньш.

В настоящее время расходы на оборону стран НАТО составляют 2% от ВВП, но альянс обсуждает вопрос о их повышении.