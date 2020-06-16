Кариньш: затруднения в реализации Rail Baltica создает совместное предприятие RB Rail

Затруднения в реализации проекта железнодорожной магистрали Rail Baltica создает учрежденное для его осуществления совместное предприятие стран Балтии RB Rail, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Как сообщалось, Европейская ревизионная палата (ЕРП) пришла к выводу, что проект железнодорожной магистрали Rail Baltica за короткий срок подорожал на 2,35 млрд до 7 млрд евро. По мнению ЕРП, реальные затраты на реализацию проекта составят не первоначально рассчитанные 4,648 млрд евро или выделенные в настоящее время 5,8 млрд евро, а 7 млрд евро и больше.

На просьбу прокомментировать прозвучавшую информацию об удорожании проекта Rail Baltica Кариньш ответил, что пока не ознакомился с отчетом о ревизии.

В то же время он указал, что "задержки" связаны с RB Rail, поэтому в настоящее время все три страны Балтии работают над усовершенствованием деятельности совместного предприятия.

"Проблемы, скорее, в едином предприятии по реализации проекта, которое контролирует затраты по нему. Единое предприятие имеет смысл, но важно, чтобы финансирование было прозрачным и соответствовало предполагаемому бюджету", - подчеркнул Кариньш.

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной магистрали европейского стандарта от Таллина до границы Литвы с Польшей, протяженность которой составит 870 км. Предполагается, что затраты на проект составят 5,8 млрд евро. Часть финансирования будет выделена из средств ЕС. Построить Rail Baltica планируется к 2026 году.