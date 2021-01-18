Кариньш заявил, что оснований для смягчения ограничений нет

"Нет оснований думать, что на этой неделе правительство примет решение о смягчении ограничений после 25 января", после встречи коалиционных партий заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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По словам Кариньша, по вторникам правительство и совет по кризисному управлению заслушивают сообщения экспертов и правительство идейно договаривается о том, какие решения необходимо доработать до конца и принять в четверг.

"Сегодня от министра здравоохранения мы еще не заслушали предложения, что делать, но получили очень ясное и суровое описание ситуации. Его сообщение о больницах и тенденциях заболеваемости четко указывает на то, что сейчас нет оснований думать, что правительство может смягчить или как-то радикально изменить общие ограничения", - сказал Кариньш.

"Министр здравоохранения четко указал, что "мы не можем позволить рост показателя заболеваемости". Возможно, ситуация стабилизировалась, однако, нужно достичь снижения заболеваемости. Мы видели, как страны Европы, например, Ирландия, с помощью различных ограничений очень хорошо поборола вспышку Covid-19 и у них перед Рождеством была самый низкий показатель заболеваемости во всей Европе, даже ниже, чем в Финляндии. Потом на Рождество и Новый год они отменили ограничения и в результате за две-три недели в геометрической прогрессии стали лидером по заболеваемости Covid-19 в Европе", - указал премьер-министр.

"Мы никакой, даже маленький, умеренный рост не можем себе позволить. Мы должны добиться снижения общей кривой", - отметил он.

Также на этой неделе премьер-министр ожидает от рабочей группы, возглавляемой министром финансов, предложения об увеличении круга лиц — жителей и предприятий, которые пострадали от последствий Covid-19 и могут рассчитывать на поддержку государства. "Мы будем искать способы, как увеличить поддержку", - пообещал премьер.

Он также напомнил, что срок получения поддержки продлен до 30 июня, а минимальный размер пособия по простою увеличен с 330 до 500 евро.

Как уже сообщалось, за минувшие сутки в Латвии выявлено 244 новых случая коронавирусного заболевания Covid-19, скончались пятеро пациентов. В воскресенье были госпитализированы 77 человек с Covid-19. В настоящий момент в больницах страны находятся 1136 пациентов с коронавирусом. Среди госпитализированных есть ребенок в возрасте до 9 лет, а также шесть подростков от 10 до 19 лет.