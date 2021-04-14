Кариньш: "зеленый сертификат" в Латвии начнет действовать параллельно с остальной Европой
Foto: DELFI

Цифровой зеленый сертификат в Латвии начнет действовать одновременно с остальной Европой, прогнозирует премьер-министр Кришьянис Кариньш.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В передаче "900 секунд" на телеканале TV3 он заявил, что это должно произойти летом.

Цифровой зеленый сертификат предназначен для того, чтобы убедиться, что человек в другой стране ЕС приобрел иммунитет к Covid-19 или недавно получил негативный тест.

В настоящее время Латвия готовит техническое решение для этого проекта, которым позволит путешествовать людям, вакцинированным от Covid-19 или переболевшим. Об этом сообщил на заседании правительства на прошлой неделе министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

"ЕС обсуждает этот вопрос, так как он касается не только эпидемиологии и экономики, но и свободы передвижения", — добавил министр.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

10

Source

LETA

Tags

Коронавирус Вакцинация Даниэл Павлютс Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Международный женский день с Wolt: Анна Розите