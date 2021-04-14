Кариньш: "зеленый сертификат" в Латвии начнет действовать параллельно с остальной Европой

Цифровой зеленый сертификат в Латвии начнет действовать одновременно с остальной Европой, прогнозирует премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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В передаче "900 секунд" на телеканале TV3 он заявил, что это должно произойти летом.

Цифровой зеленый сертификат предназначен для того, чтобы убедиться, что человек в другой стране ЕС приобрел иммунитет к Covid-19 или недавно получил негативный тест.

В настоящее время Латвия готовит техническое решение для этого проекта, которым позволит путешествовать людям, вакцинированным от Covid-19 или переболевшим. Об этом сообщил на заседании правительства на прошлой неделе министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

"ЕС обсуждает этот вопрос, так как он касается не только эпидемиологии и экономики, но и свободы передвижения", — добавил министр.