Карта распространения Covid-19 в Латвии: уровень заболевания 19,6 случаев на 100 000 населения

За минувшие сутки больные с Covid-19 выявлены также в Вентспилсе и Валмиере, то есть во всех крупных городах Латвии зафиксированы случаи заболевания, свидетельствует обобщенная информация Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Напомним, что за прошедшие сутки выявлено еще 29 новых случаев заболевания Covid-19, в целом инфицировано 376 человек.

Положительный результат выявлен в 2,6% случаев, уровень распространения Covid-19 в Латвии — 19,6 случае на 100 000 населения.

В больницах лечатся 28 человек, из них у троих заболевание протекает в тяжелой форме.

По-прежнему больше всего больных среди жителей в возрастной группе от 30 до 39 лет (111 человек), от 20 до 29 лет — 74, от 40 до 49 лет — 80.

Растет число заболевших в возрастной группе старше 60 лет — 43 пациента, в возрасте от 50 до 59 лет — 42.

Среди детей до 9 лет — 12 больных, от 9 до 19 лет — 13.

Informācija par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā Interaktīvu karti var aplūkot šeit 👉 https://t.co/5vGSDjkgLs pic.twitter.com/HFvPXhjFrE — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 30, 2020



