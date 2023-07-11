"Касты" в тюрьмах, пытки током? Комитет Совета Европы по борьбе с пытками опубликовал отчет по Латвии

Люди, которые содержатся в тюрьмах, центрах для иммигрантов или пытаются незаконно пересечь границу Латвии, жалуются на возможное жесткое обращение. Вплоть до ударов тока по гениталиям. В тюрьмах Латвии, судя по всему, сохраняются "кастовая система" и насилие между заключенными. В психиатрических больницах надо следить на соблюдением свобод. Об этом говорится в опубликованном сегодня отчете по Латвии Европейского комитета по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказаний (ЕКПП).

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В мае прошлого года группа экспертов ЕКПП приезжала в Латвию, чтобы рассмотреть обращение с задержанными полицией и погранслужбой лицами, лечение и условия содержания в тюрьмах, а также положение пациентов в двух психиатрических больницах.

В докладе отмечено, что с августа 2021 года в Латвию хлынул поток иностранных граждан, нелегально въезжающих на ее территорию через границу с Беларусью. Реакцией правительства Латвии стало объявление чрезвычайного положения на четырех пограничных административных территориях. Там пограничникам, при содействии полиции и армии, разрешено применять силу, если это необходимо для предотвращения незаконного пересечения границы иностранными гражданами.

Граница: возможные удары руками, ногами, дубинками и током

Делегация ЕКПП получила ряд заявлений о жестоком обращении со стороны задержанных с августа 2021 года по март 2022 года иностранных граждан из "белорусского потока". Сообщалось о предполагаемом жестоком обращении со стороны сотрудников латвийских спецподразделений полиции, патрулирующих пограничный район, чтобы силой принудить нарушителей вернуться в Беларусь. Речь шла об ударах руками, ногами, дубинками и воздействия током по разным частям тела (включая гениталии) во время или сразу после задержания, после того как иностранный гражданин был взят под контроль.

ЕКПП рекомендует регулярно уведомлять задействованных на границе сотрудников правоохранительных органов о том, что любое применение чрезмерной силы — незаконно, а виновный понесет наказание. Также комитет советует предоставить дополнительную практическую подготовку, касающуюся пропорционального применения силы, включая методы контроля и сдерживания при задержании иностранных граждан на границе.

Полиция: возможные пощечины до прогулки на свежем воздухе

Большинство задержанных полицией лиц, которых опросила делегацией ЕКПП, заявили, что с ними обращались корректно. При этом делегация получила несколько заявлений о жестоком обращении со стороны офицеров полиции. Большинство этих утверждений касалось чрезмерного применения силы после того, как задержанные уже были скованы наручниками или иным образом взяты под контроль. Предполагаемое жестокое обращение, по их утверждениям, выражалось в основном в виде пощечин, ударов руками и ногами. В качестве иллюстрации в отчете описываются некоторые конкретные случаи.

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За редким исключением материальные условия содержания под стражей в учреждениях полиции в целом были хорошими. Эксперты отметили, что в соответствии с предыдущей рекомендацией ЕКПП, задержанным предлагались ежедневные часовые прогулки на свежем воздухе.

Центры для иностранцев: возможные словесные оскорбления и уязвимость несовершеннолетних

Делегация посетила два специальных центра содержания под стражей иностранных граждан в Латвии — Даугавпилсский и Муцениекский. Большинство постояльцев этих центров заявили, что с ними обращались корректно. Было получено несколько сообщений о словесных оскорблениях в Даугавпилсе. При этом делегация ЕКПП не получала никаких заявлений о жестоком обращении со стороны персонала этих двух учреждений.

В обоих изоляторах материальные условия содержания в целом были на должном уровне, а иностранные граждане пользовались режимом открытых дверей. Тем не менее латвийским властям указали, что надо обеспечить для задержанных иностранных граждан хоть какую-то целенаправленную деятельность. Также ЕКПП призывает приложить все усилия, чтобы не прибегать к задержанию детей-мигрантов. С учетом особой уязвимости несовершеннолетних без сопровождения, рекомендовано избегать их содержания в изоляторе для иммигрантов.

Тюрьмы: возможные жестокое обращение, кастовость и ветхость помещений

В посещенных тюрьмах большинство опрошенных заключенных считают, что персонал обращался с ними корректно. В то же время делегация получила несколько заявлений о недавнем жестоком обращении со стороны сотрудников Даугавгривской и Рижской центральных тюрем.

Кроме того, делегация выслушала множество заслуживающих доверия заявлений о насилии между заключенными, в том числе об избиениях, а также о психологическом давлении. Информация, собранная во время визита, свидетельствует о том, что насилие между заключенными остается серьезной проблемой в Елгавской и Даугавгривской тюрьмах.

Неформальная иерархия заключенных (или "кастовая система"), похоже, по-прежнему ключевая основа жизни заключенных в этих учреждениях. Очевидно, что в наибольшей степени от такого положения дел страдают заключенные "низшей касты", от которых было получено большинство сообщений о насилии между заключенными. ЕКПП призывает латвийские власти безотлагательно принять решительные меры для решения этих системных и постоянных проблем в пенитенциарной системе.

Материальные условия содержания в отремонтированных корпусах Рижской центральной тюрьмы в целом признаны хорошими. Однако Гривское отделение Даугавгривской тюрьмы не смогло обеспечить достойных условий содержания заключенных из-за устаревшего дизайна и ветхости помещений.

Визит показал, что медицинское обслуживание в посещенных тюрьмах остается недостаточным, а проблема нехватки медицинского персонала сохраняется.

Психиатрия: декорация помещений, свобода выбора пациентов

Подавляющее большинство опрошенных делегацией пациентов психоневрологических больниц Даугавпилса и Акнисте не заявляли о жестоком обращении со стороны персонала. Условия жизни пациентов в обеих больницах в целом признаны хорошими. Тем не менее в отчете рекомендуется декорировать палаты пациентов и помещения общего пользования, чтобы обеспечить более подходящую терапевтическую среду.

ЕКПП оценила усилия, предпринятые руководством двух больниц для обеспечения пациентов психосоциальной терапией и профессиональной деятельностью. Комиссия рекомендовала предпринять дополнительные усилия, чтобы в мероприятиях участвовало больше пациентов. В частности в нейропсихиатрической больнице Акнисте доля таких пациентов очень мала.

Наконец, ЕКПП формулирует ряд конкретных рекомендаций и комментариев относительно правовых гарантий, связанных с принудительным помещением пациентов в психиатрическую больницу, а также того факта, что многие пациенты были де-факто лишены свободы без соответствующих гарантий.

Власти Латвии ответили, как будут реагировать на рекомендации ЕКПП и что будут исправлять. Читать здесь.