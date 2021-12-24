Католики и лютеране отмечают Рождество: храмы открыты, впереди три выходных

Сегодня большая часть христиан мира начинает праздновать Рождество — один из главных праздников в году. В Латвии сегодня проходят праздничные богослужения, однако массовые посещения храмов из-за связанных с Covid-19 ограничений запрещены.

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Вместе с католиками Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий. Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская православные церкви, афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, живущие по юлианскому календарю, встречают Рождество Христово 7 января.

День 24 декабря у католиков носит название Рождественский сочельник. Во многих странах в этот день верующие соблюдают строгий пост. Вечером после торжественной мессы дома устраивают праздничный ужин. В Латвии 24, 25 и 26 декабря являются официальными праздничными и выходными днями.

В этом году религиозные мероприятия 24 декабря можно проводить без ограничений по времени (в другие дни в связи с чрезвычайной ситуацией храмы должны быть закрыты в 21 час). 25 и 26 декабря храмы могут работать с 6 до 24 часов. В ночь с 6 на 7 января ограничений по времени тоже не будет.

В храмах действуют все связанные с ЧС ограничения. Богослужения могут проходить в "зеленом" режиме, верующие должны быть в масках, каждый посетитель должен получить 15 кв метров площади внутри храма. Задерживаться в храме можно только на 15 минут. Все лица, которые обеспечивают проведение богослужения (в том числе, священники) должны иметь "ковидный" сертификат.

В 2020 году латвийские религиозные общины и приходы насчитывали 1 311 495 верующих (население страны, по данным Министерства юстиции — 1,9 млн человек). Более миллиона человек относят себя к западным христианским конфессиям: лютеране — около 700 тысяч человек, католики — около 320 тысяч человек. Около 250 тысяч человек считают себя православными.