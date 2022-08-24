Каждая десятая женщина в Латвии подвергалась сексуальным домогательствам на рабочем месте

11%, или каждая десятая женщина в Латвии в возрасте от 18 до 74 лет подвергались сексуальным домогательствам на рабочем месте, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) по результатам опроса о насилии, проведенном в 2021 году.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кроме того, примерно с половиной женщин, которые подвергались сексуальным домогательствам на рабочем месте, это происходило неоднократно. Преследование выражалось в неуместном для ситуации, пугающем или чрезмерном наблюдении за ними, шутках сексуального характера, прямом нежелательном физическом контакте, реже — в приглашениях на свидание непристойным способом, которые женщины воспринимали как оскорбительные, унизительные или пугающие.

Чаще всего на наличие сексуальных домогательств на рабочем месте указывали женщины, которым на момент опроса было 18-29 лет — среди них этот показатель составляет 16%. За последние пять лет это пережили 13% молодых женщин, а за последний год — 5%.

Среди мужчин этот показатель в два раза ниже — 5% опрошенных подвергались сексуальным домогательствам на рабочем месте.

Чаще всего сексуальным домогательствам на работе подвергались мужчины, которым на момент опроса было 30-44 года, — 7%. За последние пять лет сексуальным домогательствам на рабочем месте чаще всего подвергались молодые мужчины, которым на момент опроса было 18-29 лет, — 5%. В целом 3% мужчин подвергались сексуальным домогательствам за последние 5 лет, а 2% мужчин — за последний год.

Как указывает представитель отдела методологии социальной статистики ЦСУ Калвис Окманис, физические и сексуальные домогательства на работе могут иметь долгосрочные негативные последствия, поскольку, помимо эмоционального и психологического ущерба для жертв, оно также может негативно влиять на их способность участвовать в общественной жизни. Например, сексуальные домогательства на рабочем месте могут снизить участие женщин в рабочих процессах, особенно в профессиях, где доминируют мужчины, что лишает или снижает их возможности получать доход.