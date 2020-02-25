Каждая партия сможет потратить на агитацию перед выборами в Рижскую думу 171 706 евро, сообщили агентству LЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB).

Не связанные с партиями лица могут потратить на предвыборную агитацию не более 6450 евро.

Период предвыборной агитации начинается с сегодняшнего дня и продлится до 25 апреля.

В формуле расчета предвыборных расходов учитываются количество избирателей на предыдущих выборах, средняя брутто-зарплата и специальный коэффициент.

Как сообщалось, 13 февраля Сейм своим решением распустил Рижскую думу. Выборы новой думы пройдут 25 апреля.