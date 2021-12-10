Каждый десятый полностью привитый от Covid-19 уже получил бустерную дозу вакцины

По данным Национальной службы здоровья, каждый десятый житель Латвии, полностью вакцинированный от Covid-19, получил уже бустерную прививку.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В то же время наблюдается снижение интереса к первичной вакцинации. Резкое увеличение охвата вакцинацией наблюдалась во второй половине октября, когда для представителей ряда профессий было выдвинуто условие — продолжать работу можно только при наличии сертификата Covid-19. После всплеска интереса к первичной вакцинации доля привитого населения увеличивается сейчас значительно медленнее. По последним данным, вакцинированы примерно 75% совершеннолетних жителей страны.

В то же время те, кто сознательно привился еще в начале этого года, активно получают бустерные дозы.

В период с 19 по 22 октября первую дозу вакцины получили не менее 8000 человек в день, а за неделю — 47 296 человек. С начала ноября количество получающих первую дозу постоянно снижается и упало до менее 8000 за последнюю неделю.

Сокращается и число людей, выбирающих вакцину Janssen (Johnson & Johnson) — на неделе с 11 по 17 октября таких было более 27 000 человек, а на прошлой неделе — уже менее 4 000.

С середины октября количество бустерных вакцинаций не опускалось ниже 10 000 за неделю. В первую неделю декабря бустерную вакцину получили почти 34 500 человек, на этой неделе за четыре рабочих дня — почти 27 000 человек.

В четверг первую прививку от Covid-19 получили 836 человек, вторую — 1800 человек, вакциной Janssen привились 393 человека, а бустерную вакцину получили почти 7000 человек. Всего в четверг было вакцинировано 9 807 человек.

По последним данным, вакцинированы примерно 75% совершеннолетних жителей страны. Курс вакцинации от Covid-19 завершили 1,22 млн человек (при населении в 1,89 млн человек), а 126 795 человек уже получили бустерную вакцину.