Каждый десятый житель страны считает, что Латвию спасет только революция

Каждый десятый житель страны или 11% опрошенных считают, что Латвию спасет только революция, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения SKDS.

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Опрос был проведен еще в июне текущего года, но его результаты озвучены только сейчас. Респондентам задали вопрос: Нужны ли в Латвии какие-либо изменения?

Радикального роста числа жителей, которые считают революцию и свержение власти единственным путем спасения страны, не отмечено. Аналогичный опрос проводился и ранее: в 2019, 2017 и 2015 годах также 10-11% жителей говорили о радикальных изменениях. Выше этот показатель был зафиксирован в 2013 году, когда такого мнения придерживались 18% респондентов.

Одновременно в июне текущего года 29% респондентов полагали, что в Латвии ничего не надо менять. И этот показатель, по сравнению с предыдущим опросом (в 2019 году), вырос сразу на 15%. Даже в 2013 году такого мнения придерживалось меньше опрошенных — 24%, а в 2017 и 2019 годах этот показатель составлял 14%.

Еще 50% респондентов считают, что необходимы постепенные изменения через реформы, в 2019 году такого мнения придерживалось 60% опрошенных, в 2013 году — 46%.

Vai Latvijā gaidāma revolūcija un varas gāšana? Vēl jūnijā aptaujas pieaugošu neapmierinātības vētru neuzrādīja. Tikai ierastie 11% uzskatīja, ka būtu vajadzīga revolūcija. Savukārt 29% (kas rekordaugsts rādītājs!) uzskatīja, ka nekas nebūtu jāmaina. Taču tas bija jūnijā!!! : ) pic.twitter.com/rTlKJzsLvX — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) December 18, 2021



