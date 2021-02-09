Один эпизод вакцинации, когда латвиец получает прививку от Covid-19, в среднем обходится государству в 11 евро. Об этом, как сообщает LETA, во вторник, 9 февраля, на заседании Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям рассказал заместитель госсекретаря Минздрава Арис Каспаранс.

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В свою очередь, визит на дом обходится госбюджету в сумму до 31 евро. Такая услуга в основном требуется пожилым людям и лицам с I группой инвалидности, пояснил Каспаранс.

С 5 февраля, когда на сайте manavakcina.lv началась запись на прививки от Covid-19, на вакцинацию записалось более 61,5 тыс. человек.

В настоящее время в Латвии проводится вакцинация медицинских работников. К понедельнику прививки получили 17 794 человека, в том числе 79,8% (14 195 человек) вакцинацию уже завершили полностью.

На сайте manavakcina.lv подать заявку на вакцинацию может любой желающий. Минздрав призывает всех жителей Латвии, достигших 18-летнего возраста, записываться на прививку. Сайт manavakcina.lv — первый из четырех запланированных способов записи на прививку. Совсем скоро работу начнет и телефонная линия.