Каждый несет ответственность. За сбор в общественных местах — штраф до 350 евро, за распространение эпидемии — до года тюрьмы

Власти и ответственные органы Латвии с каждым днем принимают все более жесткие решения с целью превентивно оградить латвийцев от коронавируса. Напомним, что в стране объявлено чрезвычайное положение, запрещены любые общественные мероприятия вне зависимости от числа участников, а с 17 марта граница Латвии будет закрыта для пассажирских перевозок всех видов. В связи с этим юридическое издание Jurista vārds напоминает латвийцам, что каждый из нас лично ответственен за недопущение эпидемии Covid-19, и за нарушение объявленных властями требований грозит как административная, так и уголовная ответственность.

В частности, статья 140 Уголовного закона гласит: "За нарушение санитарно-гигиенических и эпидемиологических норм безопасности, если они привели к эпидемии, наказывают лишением свободы сроком до одного года, краткосрочным лишением свободы, принудительными работами или денежным штрафом".

Впрочем, следует отметить, что суд может наказать человека по данной статье лишь в том случае, если будет доказано, что именно индивидуальные действия этого лица привели к последствиям, нанесшим вред обществу. Поэтому более реальна административная ответственность — в случае халатности или злонамеренного игнорирования эпидемиологических норм статья 42 Кодекса административных нарушений предусматривает денежный штраф в размере от 10 до 700 евро — для физических лиц и от 140 до 2800 — для юридических.

Помимо этого, Госполиция напоминает о введенном запрете собираться вместе в общественных местах. Стражи закона будут следить за общественными местами. "Каждый случай будет оцениваться индивидуально", — добавили в полиции.

В случае нарушения запрета на массовые сборы в общественных местах предусмотрен денежный штраф в размере до 350 евро, сообщает LETA.

Правительство постановило ограничить до 50 человек неорганизованные собрания людей в местах проведения культурных, развлекательных, спортивных и религиозных мероприятий. Запрещены все организованные публичные мероприятия. Неорганизованные мероприятия разрешены при численности до 50 человек, заканчиваться они должны до 23 часов вечера.