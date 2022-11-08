Каждый шестой педагог не прошел проверку на владение госязыком

В сентябре и октябре Центр государственного языка проверил владение латышским языком примерно 300 педагогов. Почти каждый шестой — всего 52 человека — проверку не прошли. Известно, что в Даугавпилсе проверку не прошли 24 воспитателя детских садов, сообщает портал Rus.LSM .

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Уже несколько месяцев в Даугавпилсских детских садах проходят активные языковые проверки. По их результатам Центр госязыка пришел к выводу, что знания латышского 24 воспитателей недостаточны, чтобы выполнять профессионально-служебные обязанности.

"Со стороны работодателя был расторгнут договор с одним педагогом. (…) Шесть педагогов сами решили расторгнуть договор и не выходить на работу. Также шесть болеют долгосрочно", — рассказала специалист по персоналу управления образования Даугавпилса Мария Бистере.

Еще один проверенный педагог сменил должность и теперь выполняет обязанности няни — для этой профессии нужен более низкий уровень знания госязыка. Пять учителей усовершенствовали знания и повторно сдали экзамен в Центре государственного языка на уровень B2, в то время как педагогам нужен уровень C1. Еще три воспитателя учат латышский язык.

По словам Бистере, проверки продолжаются. И, вероятно, есть учреждения, в которых придется и дальше решать проблему незнания госязыка.

В центре Государственного языка рассказали, что проверки в образовательных заведениях — не новинка. Они проводились всегда, как в школах и детсадах, так и в других отраслях.

Ранее, если уровень знания латышского языка педагога не соответствовал необходимому уровню, ему давалось три месяца, чтобы пересдать экзамен на категорию C1. При этом он мог продолжать работать. Но 25 октября в силу вступили поправки к Закону об образовании.

Теперь после проваленной проверки продолжать работать педагогам нельзя — директор должен сразу отстранить работника. Чтобы вернуться к работе, в течение трех месяцев нужно улучшить знания и сдать экзамен в Государственной службе качества образования.

В Центре государственного языка рассказали, что в сентябре и октябре проверили около 300 педагогов по всей Латвии. Почти каждый шестой — всего 52 человека — проверку не прошли.