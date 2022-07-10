Каждый третий латвиец ожидает снижения цен в новых проектах жилья

В Латвии растущие цены и неопределенность относительно дальнейшей динамики цен на квартиры в новых проектах заставили большинство потенциальных покупателей пересмотреть свой подход к приобретению жилья: временно отложить покупку при нынешнем уровне цен готова почти половина опрошенных.

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При этом латвийцы чаще, чем жители соседних стран, начинают присматриваться к предложениям в сегменте частных домов, — показал проведенный банком Citadele опрос населения в странах Балтии.

Рост цен на рынке недвижимости в целом и в новых проектах в частности вынуждает большинство жителей Латвии отложить долгожданную покупку: 33% респондентов надеются дождаться снижения цен, а 9% решили отложить покупку на более поздний срок, чтобы накопить дополнительные средства для покрытия разницы в цене.

Для сравнения: в Литве и Эстонии снижения цен на недвижимость ждет примерно треть или 35% потенциальных покупателей, в то время как отложить покупку, чтобы накопить на разницу, готовы 15% респондентов в Литве и 12% в Эстонии.

"По данным Latio, в последнее время стоимость жилья в новых проектах показывает стойкую тенденцию к повышению как на первичном, так и на вторичном рынке. Несмотря на надежды жителей, снижение цен не имеет под собой никакого экономического обоснования — стоимость строительства продолжает расти, и спрос на жилье в новых проектах будет оставаться высоким", — прогнозирует рыночный аналитик Latio Ксения Иевлева.

23% латвийских респондентов при нынешней динамике цен серьезно задумались о покупке или строительстве частного дома, причем чаще подобного мнения придерживаются жители в возрасте от 30 до 39 лет, проживающие в Рижском регионе и Видземе. Примечательно, что идея строительства собственного дома более близка именно жителям Латвии: в Литве и Эстонии на такой шаг готовы только примерно 15% опрошенных.

Столько же респондентов (23% в Латвии и 15% в Литве и Эстонии) считают покупку квартиры в новом проекте хорошей инвестиций при нынешнем росте цен и отметили, что не собираются менять свой подход к покупке жилья. В Латвии такое мнение наиболее популярно среди мужчин в возрасте от 40 до 49 лет, проживающих в Риге.

"Рост цен на энергоресурсы, продукты питания и услуги бьет по кошельку жителей со всех сторон, поэтому желание людей отложить на некоторое время покупку жилья вполне понятно. В свою очередь со стороны застройщиков удорожание связано ростом цен на материалы и услуги. Пока нет ясности, что будет дальше, и большинство жителей готовится осенью потуже затянуть пояса в ожидании новых счетов за отопление. Эти факторы в ближайшее время могут немного замедлить динамику рынка недвижимости, причем не только в Латвии, тем не менее, ясно, что спрос на новые проекты сохранится высоким практически в любой ситуации", — отмечает руководитель дирекции обслуживания частных лиц банка Citadele Янис Мурниекс.

8% опрошенных в Латвии из-за роста цен на недвижимость задумались о покупке квартиры в серийном доме, в то время как жители Эстонии и Литвы используют такой подход гораздо чаще — соответственно, 19% и 12%.

Еще 4% опрошенных в Латвии по-прежнему намерены приобрести жилье в новом проекте, но при этом ищут квартиру с меньшим метражом, чем изначально планировали. В Литве квартиру меньшей площади ищут 10 % респондентов, а в Эстонии — 3 %.

Репрезентативный опрос был проведен банком Citadele в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat в июне 2022 года. В нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет в каждой из стран Балтии.