Кекава изгоняет азартные игры. Самоуправление отозвало ранее выданную лицензию игорному залу

В четверг Кекавская краевая дума решила отозвать ранее выданную лицензию на открытие игорного зала в Кекаве на улице Ригас 28. С предпринимателем, владеющим залом, депутаты свое решение предварительно не обсуждали.

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Из 17 депутатов думы это решение поддержали абсолютное большинство — 16. Один депутат не голосовал.

Решение об отзыве лицензии вступит в силу через пять лет, в сентябре 2026 года.

8 сентября Кекавская краевая дума приняла решение в дальнейшем запретить организацию азартных игр на территории своего самоуправления. В связи с этим дума решила оценить, насколько этой цели соответствует дальнейшая деятельность уже существу игорного заведения на улице Ригас 28.

С 27 августа по 3 сентября в Кекавском крае был проведен опрос, выявляющий отношение жителей к дальнейшей работе этого игорного заведения Было получен 1361 ответ. Подавляющее большинство опрошенных — 88,4% — выступили за закрытие зала. Только 11,6% указали, что заведению стоит продолжить работу.

Как сообщил председатель Комитета развития Кекавской краевой думы Андрис Витолс (Новая Консервативная партия), с предпринимателем решение не обсуждалось. По мнению Витолса, в этом нет необходимости, поскольку депутаты являются хозяевами в своем крае и могут принимать решения в интересах жителей.