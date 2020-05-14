Кинотеатр Splendid Palace возобновляет сеансы: зрителям будут мерить температуру на входе

С 19 мая малый зал кинотеатра Splendid Palace возобновит киносеансы, куда будут пускаться до 25 человек. На входе посетителям будут измерять температуру.

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Планируется два киносеанса в день. Показываться будут те фильмы, которые уже пользовались популярностью у зрителей, а также те, на которые уже была начата продажа билетов, но кинотеатр не успел их показать.

В ближайшее время можно будет посмотреть получивший "Оскар" южнокорейский фильм "Паразиты" в чернобелой режиссерской версии, фильм "Мисс Плохое поведение", фильм Виестура Кайриша "Город у реке" (Pilsēta pie upes) и фильм "Лучшие годы жизни" с Анук Эме и Жаном-Луи Трентиньяном.

Билет будет стоить 5,50 евро, скидки во время ЧС работать не будут. Чтобы избежать скопления людей возле касс, кинотеатр призывает покупать билеты в интернете.

Людей с повышенной температурой, кашлем и насморком в кинотеатр впускать не будут.