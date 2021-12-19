Кирсис: автостоянок Park&Ride в Риге быть не должно

Автостоянки Park&Ride, где люди паркуют автомашины, чтобы затем пересесть в общественный транспорт, должны располагаться не в Риге, а на ее границах, сказал в интервью агентству LЕТА отвечающий за транспортную инфраструктуру столицы вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.

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Он объяснил, что есть разные пункты мобильности, от Центрального железнодорожного вокзала, который имеет региональное и национальное значение, до обычных остановок, где можно пересесть в другое транспортное средство.

В отличие от Park&Ride, в пунктах мобильности можно пересесть с поезда на рижский общественный транспорт. По словам Кирсиса, проблема мобильности Риги на данный момент заключается в том, что существует хорошая сеть пассажирских поездов и хорошее покрытие сети маршрутов "Rīgas satiksme". "Однако эти сети не пересекаются, и каждая живет своей жизнью", — добавил вице-мэр. Эти сети должны быть соединены между собой.

В качестве примера он привел железнодорожную станцию в Шкиротаве, к которой подведены трамвайные пути. Это дает пассажиру возможность пересесть с поезда на трамвай и отправиться в пункт назначения в Риге.

В качестве другого примера он упомянул станцию в Саркандаугаве, к которой планируется организовать троллейбусное движение, увеличив возможности для пассажиров.

После соединения этих транспортных сетей привлекательность общественного транспорта повысится, и можно будет надеяться, что жители Рижского региона предпочтут добираться до Риги не на машине, а на поезде, чтобы в Риге пересесть на общественный транспорт.

Говоря о Park&Ride, Кирсис подчеркнул, что они не обязательно должны быть в Риге. "Чтобы сесть на трамвай, необязательно ехать в Ригу до Alfa. На машине можно добраться до станций Гаркалне, Балтэзерс, где есть стоянка, сесть на поезд и на нем уехать в центр Риги или в другое место", — сказал заместитель председателя Рижской думы.

Считая целесообразным строительство подобных парковок за пределами Риги, Рижская дума не может решить этот вопрос. На следующий плановый период Министерство сообщения запланировало на создание таких парковок 60 или 70 миллионов евро. Стакис надеется, что большая часть этих денег будет использована на создание Park&Ride.

Рижская дума планирует создание парковок Park&Ride еще с 2006 года.