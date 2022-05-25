Кирсис: на демонтаж памятника в Пардаугаве — до нескольких миллионов евро
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

На демонтаж памятника в Пардаугаве может потребоваться до нескольких миллионов евро, отметил в интервью в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.

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Он сообщил, что уже разработан проект демонтажа памятника и опрашиваются строительные предприятия, которые могли бы выполнить эти работы. Также самоуправление ждет от Сейма изменений в законе, которые упростят процедуру сноса. В настоящее время обсуждается и способ, как демонтировать памятник, пишет агентство LETA.

Кирсис заверил, что самоуправление не будет затягивать демонтажные работы, однако есть и сложности, так как объект огромен, поэтому, возможно, придется искать технику за рубежом. Текущий план предусматривает демонтировать полностью весь комплекс памятника, и существует несколько вариантов, куда доставить его демонтированные компоненты.

Вице-мэр отметил, что 264 000 евро, которые на демонтаж памятника пожертвовали люди, являются большим подспорьем, но в данный момент сложно назвать точную сумму затрат на демонтаж. Расчеты показывают, что он может стоить от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов евро.

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