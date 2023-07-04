Кирсис: политический кризис в Рижской думе заварили "Прогрессивные"

Политический кризис в Рижской думе "заварили" "Прогрессивные" своим действиями, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

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"Всю эту ситуацию, политический кризис заварили "Прогрессивные" своими действиями. Мы от них ждем трех вещей — чтобы они не мешали объективному расследованию, отказались от ложных, разрушающих репутацию Риги высказываний", — отметил он.

Кирсис считает, что "Прогрессивные" как самая крупная фракция должны выступить со своим видением будущей работы и того, кто будет следующим мэром.

"На мой взгляд, четыре государственно мыслящие партии, которые начали работать вместе в начале созыва, все равно являются лучшей моделью коалиции. Но это зависит от наших коллег из "Прогрессивных"", — сказал Кирсис.

Как сообщалось, правящая коалиция Рижской думы раскололась после конфликта вокруг оценки работы департамента сообщения, в результате мэр Риги Мартиньш Стакис объявил о своей отставке.

Нынешние партнеры по коалиции в Рижской думе "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов и "Код Риге" решили взять на себя инициативу переговоров о формировании новой коалиции, а от "Прогрессивные/Par" ожидают отзыва "лживых заявлений".