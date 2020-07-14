Китайские респираторы обошлись Латвии на треть дороже латвийских

Латвия переплатила за недавнюю партию респираторов, сообщает "Delfi TV с Янисом Домбурсом". Ранее Латвии респираторы поставляло местное предприятие SIA "TAVOL" по цене 5,80 за штуку, а новый договор был заключен с фирмой SIA "Brief", поставляющей китайские респираторы по цене 8,80 евро за штуку. SIA "TAVOL" не было приглашено к участию в новой закупке.

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5 июня Государственный центр военных объектов и закупок Министерства обороны заключил договор о поставке 132 тысяч респираторов высшего класса FFP3 с предприятием SIA "Brief". Сумма договора составляет 1 168 640 млн евро, один респиратор обходится в 8,80 евро. Эта цена примерно на треть больше той, что государство платило за респираторы в начале апреля и середине мая, когда их поставляло екабпилсское предприятие SIA "TAVOL", производящие респираторы для немецкой фирмы Dräger. В обеих закупках респираторы от латвийского производителя стоили 5,80 за штуку, фирма поставила более 34 тысяч респираторов.

О закупке 132 тысяч респираторов владелица TAVOL Татьяна Афанасьева узнала от журналистов DELFI. "У меня никто о таком объеме не спрашивал, ничего не предлагали. Запроса на такой большой объем не было ни в мае, ни в июне", — сказала Афанасьева. Она отметила, что цена респираторов не изменилась. Если бы государство заключило договор о поставках того же объема респираторов с TAVOL, то сэкономило бы почти 400 тысяч евро.

Афанасьева сказала, что ее предприятие не смогло бы поставить нужное число респираторов в столь короткий срок, как указано в договоре — за 19 дней. Аналогичную большую поставку для Норвегии предприятие выполняло по частям в течение полугода. Сейчас фирма планирует увеличить мощности производства в пять раз.

В Министерстве обороны указали, что к участию в этой закупке были приглашены 17 фирм и только две из них предлагали респираторы высшего класса — SIA "Brief" и SIA "Multum". По словам ведомства, Brief предлагали самую низкую цену и короткий срок поставки. Однако согласно информации, оказавшейся в распоряжении журналистов, SIA "Multum" предлагали респираторы Dräger, которые были на складах фирмы в Латвии.

Член правления Brief Илдзе Войта указала, что цена соответствует рыночной цене на тот момент и в нее включены все издержки своевременной поставки. Журналисты DELFI выяснили, что 13 июля, когда с момента предполагаемой поставки прошли две недели и пять дней, респираторы все еще не были в распоряжении государства. В Министерстве обороны указали, что часть респираторов достигли Латвии, но так как поставщик сменил производителя, не был начат процесс приема товара. Войта объяснила это тем, что Китай ввел ограничения на экспорт товаров конкретного производителя.