Клиентам салонов красоты и парикмахерских придется заполнять анкету; услуги тату и пирсинга запрещены

Согласно принятым 1 декабря правительством ограничениям, клиенты парикмахерских и салонов красоты перед получением услуги должны будут заполнить анкету, указав свои имя, фамилию и контактную информацию. Это необходимо, чтобы с ними можно было связаться в случае эпидемиологического расследования, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Также в изданном правительством распоряжении сказано, что парикмахеры и мастера, оказывающие услуги красоты, должны будут принимать только по предварительной записи, обеспечив не менее 10 квадратных метров помещения на каждого клиента.

Отмечается, что продлен запрет на оказание услуг пирсинга и татуирования, а также на очные хозяйственные услуги, связанные с развлечениями и досугом — например, в барах, ночных клубах, на дискотеках, аквапарках, банях, СПА, катках, игорных залах, центрах развлечений, детских комнат итд. Посещение природных троп разрешено.