Клиенты Latvijas gāze до конца марта смогут использовать выровненные платежи
Foto: F64

Клиенты АО Latvijas gāze до 31 марта 2023 года все же смогут использовать выровненные платежи, свидетельствует опубликованный в официальном издании Latvijas Vēstnesis порядок расчетов за природный газ для связанных пользователей и домохозяйств.

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В конце августа часть о выровненных платежах была исключена из порядка расчетов за газ, а теперь вновь в него включена.

Также предусмотрено, что клиенты, у которых среднемесячное потребление не превышает 42 киловатт-часа в течение 12-месячного периода, не должны будут дополнительно платить за отправку счета по почте.

Как сообщалось, АО Latvijas gāze 25 августа заявило, что с 15 сентября больше не будет предлагать выровненный платеж за газ, однако правительство позже утвердило поправки, согласно которым клиенты предприятия смогут выбирать оплату за потребленный природный газ выровненным или ежемесячным платежом до 31 марта следующего года.

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