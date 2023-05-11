"Клиенты реагируют болезненно": глава оператора Baltcom об отказе от русского языка

Зарубежные телеканалы, которые транслируют свое содержание на русском языке, отныне обязаны будут иметь звуковую дорожку на государственном языке — либо показывать передачи на официальных языках Евросоюза, без перевода, сообщает Латвийское радио 4.
Клиенты реагируют на изменения болезненно, потому что привыкли потреблять контент на русском языке, рассказал в интервью радиостанции глава телекоммуникационной компании Baltcom Дмитрий Никитин.
"Некоторые каналы просто выключили русский язык. Латвийский рынок объективно очень маленький, и переводить для 500 тысяч домохозяйств на другой язык — это высокие издержки, это экономически не обосновано", — пояснил глава Baltcom в интервью программе "Домская площадь" на Латвийском радио 4.
Между тем, около семи каналов осуществили перевод на латышский - это в основном каналы балтийских соседей. Baltcom пытается найти замены и ищет новые каналы.
За последние два года число телевизионных абонентов на рынке Латвии снизилось на 13%, говорит статистика. Аудитория уходит в интернет и пропадает из официального медиа-пространства.
"В кабельные сети они просто не вернутся", — считает Никитин.
Количество кабельных операторов за последний год сократилось на 12. Местный контент все еще популярен, но молодое поколение все реже выбирает линейное телевидение. Привычки интернет-пользователей в Латвии также меняются — все больше людей потребляют интернет на мобильных устройствах.