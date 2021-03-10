"Ключи" к истории Латвии: исторический телепроект Atslegas.tv переведен на русский язык

Исторические телепередачи Atslēgas, созданные журналистом Мартиньшем Кибилдсом и студией VFS Films, можно будет использовать в учебном процессе в латвийских школах — в том числе и в школах нацменьшинств. 50 передач проекта переведены на русский язык и вместе с дополнительными материалами выложены на сайте www.atslegas.tv.

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Масштабный цикл телепередач Atslēgas ("Ключи") был создан в рамках программы празднования 100-летия Латвии. Каждая передача посвящена конкретному году и событию в истории Латвии в период c 1918 по 2018 годы. Когда передача вышла в эфир в 2018 году, события отображались не в исторически хронологическом порядке, а рассматривались именно в том месяце, когда они происходили. Каждое событие показано с необычной точки зрения, как бы "отпирая дверь" к менее известным событиям.

Atslegas_Ключи_ep19_RUS from VFS FILMS on Vimeo.

Перевод проекта на русский и английский языки планировалось осуществить в начале октября 2019 года − еще при активном участии Мартиньша Кибилдса (он скоропостижно скончался 26 октября 2019 года в возрасте 46 лет).

Платформа www.atslegas.tv создавалась как дополнительный источник информации, который можно свободно использовать в школах на уроках истории. На сайте www.atslegas.tv размещены все пятьдесят серий телепередачи в переводе на русский и английский языки, а также сценарии и планы уроков для каждой серии на латышском и русском языках (созданы при поддержке Британского Совета (British Council) в Латвии). Кроме того, на платформе также размещен глоссарий.

11 марта состоится вебинар, посвященный использованию цикла телепередач Atslēgas на уроках. Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно на странице проекта в фейсбуке.

Мартиньш Кибилдс — известный латвийский журналист и телеведущий. Работал в газете Diena, был ведущим телепередачи Nedēļa на телеканале LNT, вел латвийскую версию передачи "Кто хочет стать миллионером?", был креативным директором рекламного агентства TBWA/Latvija. Был автором и создателем телепередач "Kultūrdeva" и "Adreses".