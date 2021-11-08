KNAB: айсберг коррупции могли повредить вандалы, объект пришлось убрать
Foto: DELFI

В конце октября Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) установило на берегу Даугавы арт-объект "Айсберг коррупции". Из-за возможного случая вандализма, а также некоторых несовершенств объекта, KNAB приняло решение отправить айсберг на доработку.

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Впервые объект убрали, чтобы исправить технические недостатки: с согласия Рижской думы предприятие Sport media решило зафиксировать айсберг несколькими тросами.

Однако вечером, 7 ноября поступило сообщение о несанкционированной обрисовке и перемещении объекта. Судя по первым признакам, тросы объекта умышленно и злонамеренно перерезаны, поэтому Sparta Media обратился в Госполицию с просьбой расследовать акт вандализма, "направленный против общественной безопасности и репутации KNAB".

В связи с произошедшим KNAB договорился со Sparta Media не возвращать айсберг в Даугаву. Бюро также не выплатит Sparta Media 25 410 евро — часть суммы, которая полагалась предприятию за создание и установку объекта.

Айсберг отремонтируют и отдадут на хранение для сценографических нужд.

KNAB напоминает, что айсберг — только часть кампании, созданной с целью повысить осведомленность общественности о негативных последствиях коррупции и снизить терпимость населения к коррупции. KNAB продолжит реализацию остальной части кампании, включая размещение рекламных материалов в медиа. Кампания проводится при финансовой поддержке Европейской Экономической зоны.

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