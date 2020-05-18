KNAB: из-за Covid-19 риски коррупции стали выше, но нарушений пока нет

Чрезвычайная ситуация и перевод учреждений на дистанционный режим работы могут порождать в некоторых чиновниках чувство вседозволенности и отсутствия контроля. Однако надзорные ведомства продолжают пристально следить за соблюдением законности, и нарушений пока не выявлено, рассказала в передаче Латвийского радио 4 "Домская площадь" замначальника Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) Инета Цируле.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

"Бюро считает, что риск коррупции возрос, так как сейчас более свободно проводятся закупки, связанные с Covid-19, и должностные лица более свободно оперируют финансовыми средствами. Поэтому бюро разработало вместе с Госконтролем и Бюро по надзору за закупками рекомендации, чтобы уменьшить возможные нарушения", — сказала Цируле.

По ее словам, несмотря на прозвучавшие в публичном пространстве опасениях о манипуляциях с закупками, бюро пока не выявило каких-либо недобросовестных действий должностных лиц.

Работа бюро продолжается. Многие сотрудники работают дистанционно, насколько это позволяет специфика учреждения. Например, в удаленном режиме проводится обучение сотрудников.

"Что касается расследований — да, там своя специфика, когда мы работаем на месте, и недавно в публичном пространстве прозвучало, что мы даже провели задержание одного должностного лица. Оно прошло в обычном рабочем режиме", — пояснила Цируле.