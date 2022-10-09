KNAB начал расследование возможных выплат Путина Шлесерcу

Управление по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) в соответствии со своей компетенцией начало ведомственную проверку опубликованной информации о том, что президент России Владимир Путин платил новоизбранному депутату Сейма Айнару Шлесерcу, сообщает агентство LETA.

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Директор Бюро по защите Сатверсме (SAB) Эгилс Зведрис заявил в программе Латвийского радио "Krustpunkts", что Шлесерc после ухода из политики учредил совместное предприятие с "Российскими железными дорогами" (РЖД), которое занималось логистикой и транспортными услугами. Если Шлесерс получал финансирование, занимая должность в этой компании, это один вопрос, но в распоряжении SAB не было информации, о которой ранее сообщил журналист "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

С заявлением в правоохранительные органы обратился сам Айнарс Шлесерс. Если у Муратова есть доказательства такого рода финансирования, то Эгилс Звиедрис был бы признателен, если их передадут латвийским правоохранителям.

Редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил в недавнем интервью на Youtube каналу "Солодников", что Путин платил нескольким западным политикам, в том числе кандидату в депутаты Сейма Латвии Айнару Шлесерсу, ежегодно от 1,5 до 2 млн евро.

"Когда президент РФ Владимир Путин смеется над западными ценностями, я понимаю, почему он это делает. Он знает цену этим ценностям. На него работают несколько западных политиков", — сказал Муратов.

Журналист добавил, что каждый день войны в Украине обходится России в 500 млн евро, и столько же Европа платит России за энергоресурсы.

По словам Муратова, российская госкомпания "Роснефть" наняла влиятельных политиков западного мира. Среди этих политиков он назвал бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на свадьбе которого Путин даже присутствовал, бывшего премьер-министра Финляндии Эско Тапани Ахо, бывшего канцлера Австрии Вольфганга Шисселя, а также бывшего министра сообщения Латвии Айнара Шлесерса.

Информация о возможной связи Шлесерса с Россией появилась еще в феврале этого года, когда издание "Новая газета" назвало 14 человек при расследовании связи российских публичных акционерных обществ с иностранными политиками. Среди них был и Шлесерс.