KNAB начал уголовный процесс о возможной подделке документов в RTAB: может быть замешан Буров

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс по поводу возможной подделки документов в Рижском бюро по развитию туризма (RTAB). Как сообщает LETA со ссылкой на главу KNAB Екаба Страуме, расследование начато на основе заявления от смещенного 3 февраля председателя правления RTAB Гунтара Гринвалдса.

Страуме также отметил, что в интересах следствия более подробную информацию Бюро пока что не разглашает, однако сказал, что задержанных на данный момент нет.

Ранее Гринвалдс распространил заявление, в котором заявил, что новый председатель правления RTAB и мэр Риги Олег Буров занимались подделкой документов, пытаясь "привести в порядок" дела бюро.

Гринвалдс утверждает, что стал "неудобным для учреждения и махинаций руководителем" — он пытался ввести новые принципы хорошего управления, но наследие прошлых лет мешало.

"Когда я вступал в должность председателя правления RTAB, мне как юристу было важно, чтобы не было политического моббинга, чтобы можно было ввести принципы хорошего управления, восстановив репутацию RTAB и доверие общества ему. Но уже через пару месяцев пошли настойчивые намеки — например, была принята обратно на работу бывшая руководитель Вита Ермоловича, против чего я возражал и консультировался с KNAB", — рассказал глава бюро.

Несмотря на этот ход, одним из первых его действий было введение нового порядка приема на работу — "чтобы исключить какую-либо фиктивную или незаконную занятость". Однако, по его словам, другие члены правления старались обойти новые правила и стали мухлевать с документами, записывая что-то "задним числом". В числе прочего, по словам главы RTAB, таким образом Ензис был утвержден в качестве директора бюро стратегического развития. Гринвалдс утверждает, что в подделке документов участвовал мэр Риги и его бюро.

Гринвалдс отмечает, что влияние Ермоловичи не уменьшилось и она пытается руководить всем на расстоянии. Он подчеркивает, что Ермоловича и Буров — оба из партии "Честь служить Риге". Ласмане, которая стала членом правления после всех проверок KNAB, ранее была правой рукой Ермоловичи, а Ензис много лет работал под ее руководством.

Как сообщалось, весной прошлого года RTAB оказался в центре коррупционного скандала. Должностные лица бюро обвиняются в растратах, подделке документов и мошенничестве. Кроме того, возможно, средства RTAB использовались на покрытие предвыборных расходов "Согласия".

Членами правления RTAB в это время были Гринвалдс, Ермоловича и депутат думы Максим Толстой ("Согласие"), но Толстой и Ермоловича были отстранены.