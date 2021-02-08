KNAB начал ведомственную проверку отказа Латвии от большей партии вакцин против Covid-19
Foto: LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало ведомственную проверку об отказе латвийских должностных лиц от большей партии вакцин производства BioNTech/Pfizer, сообщает LETA.

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KNAB ещё в конце января заявил, что обратил внимание на публично прозвучавшую информацию, однако в бюро не уточнили, что именно ведомство планирует предпринять. Сегодня агентству LETA стало известно, что бюро начало ведомственную проверку. Пока не известно, приведет ли проверка к возбуждению уголовного дела.

Как уже сообщалось, 19 ноября 2020 года Латвия могла подать заявку на закупку 860 000 доз вакцины Pfizer, однако ответственные должностные лица решили закупить только 97 500 доз. На следующем этапе Латвия могла закупить 430 000 доз вакцины, но подала заявку только на 100 000 доз.

В связи с этими закупками начато дисциплинарное дело против двух должностных лиц - замначальника Отдела закупок Национальной службы здравоохранения Айнарса Лацбергса и госсекретаря Министерства здравоохранения Дайны Мурмане-Умбрашко. Служебная проверка показала, что должностные лица не нарушали закон, но не соблюдали принципы хорошего управления.

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