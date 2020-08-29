KNAB начнет проверку политической рекламы "Нового Единства" и "Развития/За!" на обложках в день выборов

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начнет проверку случаев, когда в субботу, день выборов, в некоторых местах торговли по-прежнему были доступны издания, на обложках которых размещена политическая реклама партий "Новое Единство" и "Развитие/За!".

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По информации агентства LETA, речь идет о киосках Narvesen и журнале Rīgas Viļņi, а также издании Laimīgā programma, если речь идет о рекламе "Нового Единства", и журнале Kas Jauns, на обложке которого видна реклама "Развития/За!".

Всего KNAB в первой половине дня получило пять сообщений о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации.

В одном случае KNAB усмотрело основания для углубленной оценки возможного нарушения. Этот случай связан с торговлей печатным изданием, в котором за день до выборов или в день выборов была опубликована политическая реклама.

Как выяснило агентство LЕТА, пользователь социальной сети Twitter обратился к KNAB с просьбой обратить внимание на продажу в супермаркете русскоязычных изданий, на первой странице которых размещены фотографии политиков "Согласия" - Нила Ушакова, Яниса Урбановича и кандидата на пост мэра Риги Константина Чекушина - и надпись "За Согласие". KNAB ответило пользователю соцсети, что информация о возможном нарушении передана ответственным коллегам.

Как сообщалось, Госполиция начала административный процесс о распространении листовок некоей партии в Кенгарагсе.

Полиция установила, что некий человек распространял партийные листовки в Кенгарагсе, таким образом нарушая запрет на агитацию в день выборов. Название партии полиция не разглашает.