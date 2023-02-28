KNAB: наказания для коррупционеров могли бы быть строже

Судебная власть независима, но в некоторых случаях приговоры могли быть более суровыми, заявил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции глава Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме.

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"Я не хотел бы выражаться резко. Судебная власть независима, и решения судов остаются за судьями, но в том или ином случае я думаю, что применяемые наказания могли бы быть более строгими. В том числе в случаях соглашения (с прокуратурой)", — считает глава KNAB.

Заместитель Страуме Инета Цируле добавила, что относительно редко применяется дополнительное наказание — запрет занимать должность в течение определенного времени. Она считает, что это наказание является профилактикой, чтобы человек не мог какое-то время работать в учреждениях.

Если суд установит, что право лица на завершение уголовного дела в разумный срок не было соблюдено, он может учесть этот факт при назначении наказания и смягчить наказание или назначить наказание ниже минимального предела, предусмотренного законом за соответствующее уголовное преступление.

На это обстоятельство обратила внимание комиссии глава Первого управления KNAB Анна Алешина.

Анализируя судебные решения, можно сделать вывод, что очень часто учитывается длительность судебного разбирательства. Этот аспект связан с вечно больным вопросом о сроках судопроизводства.

В отчете KNAB за прошлый год говорится, что в суде было рассмотрено 23 уголовных дела, возбужденных или расследованных учреждением. Два лица договорились с прокурором о наказании, 31 человек осужден, а три человека оправданы.

К общественным работам приговорены три человека, к штрафу — 16 человек, в том числе одно юридическое лицо, к условному лишению свободы — 13 человек, к реальному лишению свободы — один человек.

Чаще всего наказания присуждены за такие преступления, как мошенничество, взяточничество, подделка документа и печати, использование подложного документа, растрата.