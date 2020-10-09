KNAB оштрафовал депутата Сейма и экс-госсекретаря за незаконное совмещение должностей

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) наказало депутата Сейма Илмара Дуритиса ("Развитие/За!") и бывшего госсекретаря Минэкономики Эрика Эглитиса за незаконное совмещение должностей. Об этом сообщает LETA.

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Депутат Дуритис с ноября 2018 года по июль 2020-го был не только членом парламента и парламентским секретарем Министерства здравоохранения, но еще и председателем Совета профессоров Латвийского Сельскохозяйственного университета (LLU). За данное нарушение он оштрафован на 120 евро.

В свою очередь, Эглитис, будучи госсекретарем, при этом незаконно совмещал эту должность с постами в кооперативе владельцев квартир и двух коммерческих обществах. Также он без письменного разрешения совмещал эти должности с постом члена правления Лиепайской специальной экономической зоны. Он оштрафован на 250 евро.