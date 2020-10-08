KNAB оштрафовал главу Инспекции здравоохранения за парковку служебной машины возле дома
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Глава Инспекции здравоохранения Индра Дрейка оставляла служебную машину возле фактического места жительства, за что была оштрафована Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) на 120 евро.

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Дрейка выдала сама себе разрешение ставить служебный автомобиль Audi A3 на стоянке возле фактического места жительства. Это места задеркларировано как ее дополнительный адрес с 28 декабря 2014 года по 28 декабря 2024 года.

KNAB пришел к выводу, что таким образом была создана ситуация конфликта интересов государственного должностного лица. Штраф Дрейка уже заплатила.

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