KNAB оштрафовал главу Инспекции здравоохранения за парковку служебной машины возле дома

Глава Инспекции здравоохранения Индра Дрейка оставляла служебную машину возле фактического места жительства, за что была оштрафована Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) на 120 евро.
Дрейка выдала сама себе разрешение ставить служебный автомобиль Audi A3 на стоянке возле фактического места жительства. Это места задеркларировано как ее дополнительный адрес с 28 декабря 2014 года по 28 декабря 2024 года.
KNAB пришел к выводу, что таким образом была создана ситуация конфликта интересов государственного должностного лица. Штраф Дрейка уже заплатила.