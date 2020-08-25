KNAB подтвердил, что обращался к ФБР по поводу введенных против Лембергса санкций

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) подтвердило, что обращалось за помощью Федерального бюро расследований (ФБР) с целью получить дополнительную информацию о санкциях, веденных против мэра Вентспилса Айвара Лембергса Управлением по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) на основании так называемого закона Магнитского.

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В феврале этого года KNAB подтвердил агентству LETA факт обращения к американской стороне, однако не сообщалось, какое именно агентство получило запрос.

Тем временем, 11 августа Лембергс подал иск в суд округа Колумбия, в котором просит отменить санкции OFAC.

Как сообщалось, 9 декабря 2019 года OFAC на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в число которых вошел Лембергс и четыре связанные с ним организации.

Как указали в OFAC, Лембергс является мэром Вентспилса с 1988 года и повторно обвинен в отмывании денег, взяточничестве и злоупотреблении властью. Лембергс контролирует структуры при помощи политических партий и коррумпированных политиков, а также систематически использует эти структуры и людей для своей личной выгоды.

Лембергс использовал свое влияние на руководство политических партий, чтобы должности в правительстве заняли определенные лица. Он также оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, чтобы защищать свои интересы и свергать политиков, которых он не может контролировать, заявило OFAC.

В Рижском окружном суде уже более десяти лет рассматривается уголовное дело, по которому Лембергс обвиняется во взяточничестве в особо крупных размерах, легализации финансовых средств, полученных преступным путем, подлоге и злоупотреблении служебным положением.

В 200 томах объединены два уголовных дела против Лембергса, которые прокуратура передала в суд в 2008 году. Рижский окружной суд в расширенном составе рассматривает дело с 20 августа 2009 года.