KNAB провел обыск в Сигулдской краевой думе; по делу проходят депутат и предприниматель

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) на прошлой неделе, 13 июля, произвело обыск с Сигулдской краевой думе и начало уголовный процесс, свидетельствует неофициальная информация Латвийского телевидения.

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По информации, имеющейся в распоряжении LTV, KNAB начало уголовный процесс о злонамеренном использовании служебного положения и мошенничеством, что связано с организованным в Сигулдском крае работами по озеленению. Организовывали эти работы Отдел управления имуществом и Отдел управления окружающей средой Сигулдской краевой думы.

Председатель думы Лига Саусиня через посредничество пресс-секретаря подтвердила, что сотрудники KNAB были в самоуправлении, но не сказала, какие процессуальные действия они производили.

По имеющейся у агентства LETA информации, в уголовном процессе фигурируют один из депутатов думы и предприниматель.

KNAB подтавердил агентству LETA, что 13 июля в рамках ранее начатого уголовного процесса были производены уголовно-процессуальные действия, в том числе обыски, выемки и допросы, в Сигулдской краевой думе.

KNAB возбудил уголовный процесс 1 июня.

В ходе следствия после получения дополнительной информации уголовное дело было переквалифицировано на злоупотребление служебным положением в корыстных целях, хищение средств Сигулдского края группой лиц по предварительному сговору, а также подстрекательство к подделке документов и использование подложного документа в корыстных целях.

В настоящее время двое фигурантов уголовного дела имеют право на защиту. Ни один человек не был освобожден под залог в этом уголовном процессе.

На данный момент KNAB не может предоставить больше информации об уголовном процессе.