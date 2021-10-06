KNAB провел процессуальные действия в Добельской краевой думе

Работники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в среду, 6 октября провели процессуальные действия в Добельской краевой думе, сообщила передача "Панорама" на Латвийском телевидении. По неофициальной информации, возможно, сотрудников бюро заинтересовала недавняя смена власти в самоуправлении.

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То, что KNAB посетил Добельскую краевую думу, LTV подтвердили многие депутаты самоуправления. В самом бюро передаче также подтвердили, что сегодня в рамках ранее начатого уголовного процесса были проведены процессуальные действия.

В понедельник с должности был смещен председатель думы Эдгарс Гайгалис и новым мэром с 10 голосами "за" был назначен Иварс Горскис (СЗК). Решающий голос принадлежал депутату Марису Фелдманису, который был избран от партии KPV LV.