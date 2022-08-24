KNAB провел уголовно-процессуальные действия в VID; задержаны несколько человек
Foto: F64

Во вторник сотрудники Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) производили уголовно-процессуальные действия на ряде объектов, в том числе, в Службе государственных доходов (VID) задержали несколько человек.

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2 июня KNAB начал уголовной процесс по 320-й статье Уголовного закона по подозрению в возможном получении взятки в большом размере в группе лиц по предварительному сговору.

Во вторник необходимые уголовно-процессуальные действия были произведены на ряде объектов, в том числе, в VID.

В рамах уголовного процесса задержаны три человека, еще у двух лиц есть право на защиту. Суд принял решение о применении меры пресечения в виде задержания к двум лицам. В KNAB не стали комментировать, есть ли среди этих пяти человек должностные лица. Агентство LETA, однако, удостоверилось, что упомянутая бюро норма Уголовного закона в основном относится к должностным лицам как получателям взятки, а к частным лицам как к соучастникам.

KNAB сейчас находится в фазе активного расследования, получая и закрепляя доказательства, поэтому подробная информация не разглашается.

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