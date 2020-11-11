KNAB проверит информацию о незаконном пропуске министра Пуце на автостоянку Rīgas satiksme

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ждет от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) заключения о том, действительно ли министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце мог незаконно использовать пропуск на автостоянку Rīgas satiksme.

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Как премьер написал в твиттере, необходимо внести ясность в вопрос о том, пользовались ли Пуце или его родственники пропуском в обход установленного порядка.

"Ожидаю, что KNAB это проверит и сообщит результаты обществу", - написал Кариньш.

Бюро уже сообщило, что в рамках своей компетенции проверит прозвучавшую информацию о том, что министр мог незаконно пользоваться пропуском.

Во вторник в передаче Латвийского телевидения "Один на один" депутат Рижской думы Марис Мичеревскис, который на прошлой неделе вышел из возглавляемой Пуце партии "Для развития Латвии", утверждал, что Пуце просил его достать пропуск депутата Рижской думы на автостоянку.

Уже на следующий день после выборов в Рижскую думу Мичеревскис, который работал у Пуце советником по вопросам коммуникации, получил от министра сообщение: "Слушай, у тебя будет одно задание от меня в Рижской думе лично! Ты должен будешь все же взять пропуск Rīgas satiksme для авто".

Мичеревскис поинтересовался у Пуце, необходим ли пропуск для него, и министр ответил утвердительно, добавив, что какое-то время пользовался пропуском товарища по партии, депутата думы Андриса Бачкурса, а затем пропуском, который ему дали представители временной администрации Рижской думы.

В качестве доказательства Мичеревскис сделал снимок переписки с министром.

Пуце не отрицал факт переписки, но заявил, что это "явная шутка". Министр пояснил, что его общение с Мичеревскисом и лично, и в "Whatsapp" в основном носило шутливый характер, и он уверен, что Мичеревскис так это и воспринимал.

Пуце отрицал, что после того, как перестал быть депутатом думы, когда-либо пытался получить пропуск.

Мичеревскис на прошлой неделе заявил о выходе из партии, так как для него неприемлемы закулисные торги лидеров "Для развития Латвии", которые защищают "неудачно работающего" министра здравоохранения - Илзе Винькеле.

На следующий день после заявления о выходе из партии Мичеревскис лишился должности советника министра.