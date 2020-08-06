KNAB проверяет одну процедуру закупки масок для защиты от Covid-19

В делопроизводстве Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) находится одна проверка, связанная с закупкой масок для борьбы с Covid-19, передает LETA.

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Бюро отказалось комментировать, о какой именно закупке идет речь и какое учреждение организовало закупку. В KNAB сообщили, что раскрытие этой информации может повлиять на ход проверки.

Как уже сообщалось, Госконтроль раскритиковал то, как Национальная служба здравоохранения проводила закупку средств индивидуальной защиты в начале эпидемии. Ведомство указало, что процедуры были непрозрачны, а решения принимались единолично, что повышает риск коррупции.