KNAB сделал замечание Рейрсу, Ушакову и Яунземе за использование пунктов лояльности авиакомпаний

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сделало замечание ряду видных должностных лиц за использование накопленных в командировках пунктов лояльности авиакомпаний в личных целях, сообщает LETA.

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В этом году газета Diena писала, что должностные лица использовали пункты лояльности авиакомпаний, полученные в командировках, для оплаты частных поездок. Программы лояльности авиакомпаний стали "приятной и никем не контролируемой прибавкой к зарплате" для многих латвийских чиновников, регулярно ездящих в командировки. За пункты лояльности чиновники и политики приобретали частные поездки и другие блага для себя и своей семьи.

KNAB начал проверку и высказал устное замечание ряду видных должностных лиц. Среди них был нынешний министр финансов Янис Рейрс (Новое Единство), в момент нарушения занимавший должность министра благосостояния, бывший госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Пилдегович, теперь посол Латвии в ООН и бывший мэр Риги Нил Ушаков (Согласие).

Кроме того, пункты лояльности в личных целях использовал тогдашний госсекретарь Министерства охраны среды и регионального развития Риналдс Муциньш, теперь председатель правления больницы им. Страдиня. Замечание получила и бывший руководитель администрации Министерства экономики Иева Яунземе, сейчас занимающая должность главы Службы госдоходов.