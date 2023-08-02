KNAB "сходил" на почту: допрошены сотрудники Latvijas pasts
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Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) в конце июня провело ряд следственных мероприятий на предприятии Latvijas pasts. В рамках проверки были допрошены представители почты, сообщает агентство LETA со ссылкой на KNAB.

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В бюро, впрочем, отказались раскрывать подробности, кто и по какому делу был допрошен, сославшись на интересы следствия. Представители KNAB лишь подтвердили, что в настоящее время ни один из сотрудников Latvijas pasts не является фигурантом уголовного дела.

Latvijas pasts обеспечивает доступность почтовых услуг на всей территории Латвии. Основная функция компании — предоставление универсальной почтовой услуги, а также предоставление коммерческих, экспресс-услуг, платежей, печати, розничной торговли и филателистических услуг.

Latvijas pasts — это государственное предприятие, в котором работает около 2700 сотрудников.

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