KNAB требует, чтобы KPV LV вернула пожертвование бывшей советнице Гиргенса
Foto: LETA

Бывшая советница министра внутренних дел Сандиса Гиргенса Беата Йоните пожертвовала партии KPV LV 10 000 евро. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) требует вернуть эти деньги, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

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Доходы Йоните не соответствуют такому пожертвованию, поэтому оно показалось KNAB подозрительным. Партия должна вернуть эти деньги, причем для этого нельзя использовать госфинансирование — однако счет партии пуст.

Атис Закатистов, глава KPV LV, заверил, что если KNAB констатировал нарушение, законопослушная партия KPV LV выплатит все, что требуется. На вопрос о том, хватит ли на это денег, Закатистов ответил, что это очень личный вопрос и частное дело партии.

Требует возврата денег и представитель Memory Water Янис Плявиньш. Его семья пожертвовала партии денег, однако пожертвование было оформлено неправильно, и KNAB оштрафовал жертвователей на 600 евро. Эти деньги Плявиньш хочет вернуть.

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