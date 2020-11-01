KNAB требует, чтобы KPV LV вернула пожертвование бывшей советнице Гиргенса

Бывшая советница министра внутренних дел Сандиса Гиргенса Беата Йоните пожертвовала партии KPV LV 10 000 евро. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) требует вернуть эти деньги, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Доходы Йоните не соответствуют такому пожертвованию, поэтому оно показалось KNAB подозрительным. Партия должна вернуть эти деньги, причем для этого нельзя использовать госфинансирование — однако счет партии пуст.

Атис Закатистов, глава KPV LV, заверил, что если KNAB констатировал нарушение, законопослушная партия KPV LV выплатит все, что требуется. На вопрос о том, хватит ли на это денег, Закатистов ответил, что это очень личный вопрос и частное дело партии.

Требует возврата денег и представитель Memory Water Янис Плявиньш. Его семья пожертвовала партии денег, однако пожертвование было оформлено неправильно, и KNAB оштрафовал жертвователей на 600 евро. Эти деньги Плявиньш хочет вернуть.