KNAB: в ближайшие годы можно рассмотреть выделение госфинансирования и региональным партиям
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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в ближайшие годы может инициировать рассмотрение вопроса о выделении финансирования из госбюджета и региональным партиям.

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Как отмечается в подготовленном бюро плане деятельности на 2021-2023 гг., в настоящее время из государственного бюджета финансирование получают партии, за которые на последних выборах в Сейм проголосовало более 2% избирателей - 4,50 евро в год за каждый полученный голос, 0,50 евро за каждый полученный голос на последних выборах Европарламента и дополнительно 100 000 евро, если за партию на выборах в Сейм проголосовало более 5% избирателей.

В соответствии с установленным порядком KNAB приняло решение о выделении госфинансирования десяти политическим организациям в течение четырех лет. Партиям выделяется финансирование в размере 4,53 млн евро в год.

Задачей KNAB в ближайшие годы станет оценка и пересмотр модели финансирования партий и разработка предложений по ее совершенствованию, в том числе о выделении из бюджета финансирования и региональным партиям.

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LETA

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