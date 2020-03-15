KNAB за нарушения на выборах в Европарламент оштрафовал четыре партии

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) после выборов в Европарламент констатировало, что четыре партии не соблюдали требования закона о финансировании политических организаций и закона о предвыборной агитации, узнал портал DELFI в KNAB.

“Латвийская социал-демократическая партия рабочих” и “Партия центра” вовремя не подали декларации о расходах и доходах, за что первая партия была оштрафована на 500 евро (штраф оплачен), а вторая партия - на 150 евро.

Партия “Латышские националисты” была оштрафована на 200 евро за нарушения в бухгалтерии, за неуказанные расходы на агитацию в прессе и залог размером в 2678 евро, неподанные сообщения о пожертвованиях и заключенными договорами об агитации и за несоблюдение требований к оформлению наружной рекламы.

Штраф размером в 30 евро достался партии “Русский союз Латвии” - за несоблюдение требований к оформлению агитации. В свою очередь, административное дело против партии “Согласие” продолжается. Партию подозревают в нарушениях при составлении декларации расходов.

KNAB считает, что на прошедших выборах в Европарламент партии были более добросовестны, чем во время выборов в 2014 году. Организации лучше соблюдали ограничения агитации, а их затраты были более прозрачны.