KNAB запретил Крапсу занимать должность мэра Екабпилса

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) запретило подозреваемому по уголовному процессу о закупках Екабпилсского городского самоуправления Айвару Крапсу занимать пост мэра города.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Портал jekabpilslaiks.lv сообщает, что Крапсу также запрещено выезжать из страны и контактировать с определенными лицами, но он может продолжать выполнять обязанности депутата думы.

Сам Крапс сообщил, что в течение недели примет решение о том, будет ли продолжать политическую карьеру. Он не согласен с выдвинутыми против него подозрениями и считает свое задержание "предвыборным шоу", организованным недоброжелателями.

Как сообщалось, KNAB задержал Крапса и руководителя муниципального Jekabpils pakalpojumi Гунтара Лейтанса. KNAB возбудил уголовное дело по подозрению в возможных нарушениях закона со стороны должностных лиц Екабпилсской думы в связи с закупками муниципального предприятия. KNAB сообщил, что 21 сентября прошлого года было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях и мошенничестве. В рамках уголовного процесса в четверг были произведены неотложные уголовно-процессуальные действия. В целом к делу причастны шесть человек.