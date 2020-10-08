Коалиции не удалось договориться о “мелочах” в альтернативных налоговых режимах

После четырех часов разговоров коалиции не удалось договориться о бюджете следующего года, передает LETA. Причиной послужили “мелочи” в альтернативных налоговых режимах.

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Коалиция планировала в четверг завершить переговоры о бюджете 2021 года, однако им это не удалось из-за споров об альтернативных налоговых режимах.

Национальное объединение предложило дать возможность людям, которые занимаются хозяйственной деятельностью не круглый год, подать заявку на участие в альтернативном налоговом режиме на этот срок и потом выйти из этого режима. Сейчас же в любом налоговом режиме надо находиться год. Коалиция планирует выяснить у Службы госдоходов, возможно ли технически реализовать такую идею.

В пятницу правительство планирует принять последние законопроекты о налоговых изменениях, которые должны вступить в силу с 2021 года. В том числе ограничение налога на микропредприятия и изменения в авторских гонорарах.