Коалиционные партии поддерживают выдвижение Саулите на пост председателя ЦИК
Foto: LETA

Партии коалиции поддерживают выдвижение кандидатуры Кристине Саулите на пост председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК), подтвердили сегодня политики формирующих правительство партий.

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Председатель фракции Сейма "Объединенного списка" Эдгар Таварс сообщил журналистам после заседания коалиции, что депутаты "Объединенного списка" встретились с Саулите и поддерживают ее кандидатуру. Ожидается, что коалиционные партии будут продвигать кандидатуру Саулите совместно.

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, и председатель парламентской фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис подтвердил, что члены партийного блока поддерживают кандидатуру Саулите.

Как сообщалось, Национальное объединение также поддерживает выдвижение кандидатуры Саулите на пост председателя ЦИК, подтвердил заместитель председателя парламентской фракции объединения Янис Домбрава.

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