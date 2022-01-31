Коалиция договорилась: Латвия отправит в Украину солдат-инструкторов

Коалиция договорилась о том, что Латвия отправит в Украину солдат-инструкторов, которые будут работать вместе с канадскими инструкторами, уже оказывающими поддержку Украине в сфере обучения, сообщил в понедельник, 31 января, премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Председатель фракции "Для развития/За!" в Сейме Юрис Пуце указал, что во вторник, 1 февраля, правительство рассмотрит это предложение, а Сейм примет решение об участии латвийских военнослужащих в координируемой Канадой программе поддержки развития вооруженных сил Украины.

По словам Пуце, это очень важно как с учетом ситуации с безопасностью в регионе вокруг Украины, так и потому, что военное сотрудничество Латвии с Канадой продолжается. Канада становится одним из важнейших партнеров Латвии в сфере государственной обороны, подытожил депутат.

Как сообщалось ранее, уже несколько недель нарастает напряженность, вызванная концентрацией российских войск у границ Украины. Киев и Запад опасаются нападения со стороны России.

Тем временем Россия отвергает обвинения в возможном военном вторжении на территорию Украины.